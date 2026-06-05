一般社団法人日本DJ協会が監修する、日本国内DJによるプレイリスト『“NOW” JAPAN DJ’s SELECTION』。定期的に様々なジャンルのDJが“NOW”をテーマにプレイリストを更新する。今回ピックアップするのはIs-k。2003年にDJキャリアをスタートし、オープンフォーマットな選曲とスクラッチを融合したプレイスタイルを武器に活動。DMC Japan 2022優勝、DMC World 2022準優勝、さらにDOMMYとのターンテーブルユニットID238としてIDA 20