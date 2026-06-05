一般社団法人日本DJ協会が監修する、日本国内DJによるプレイリスト『“NOW” JAPAN DJ’s SELECTION』。定期的に様々なジャンルのDJが“NOW”をテーマにプレイリストを更新する。



今回ピックアップするのはIs-k。2003年にDJキャリアをスタートし、オープンフォーマットな選曲とスクラッチを融合したプレイスタイルを武器に活動。DMC Japan 2022優勝、DMC World 2022準優勝、さらにDOMMYとのターンテーブルユニットID238としてIDA 2022世界大会ショーカテゴリー優勝を果たすなど、国内外で高い評価を獲得している。

本プレイリストでは、「今」頭によぎった楽曲をテーマにジャンルレスな28曲をセレクト。HIP HOPやR&B、Dance Musicをはじめ、多彩なジャンルを横断しながら、Is-kが日々の現場で感じている“今”を表現した内容となっている。幅広いシーンで活躍するIs-kならではの選曲をぜひチェックしてみてほしい。

【DJ Is-k コメント】

「今」頭によぎった曲を28曲Playlistにしました。

選曲の縛りはなくて良いということで、ジャンルを書き出しただけで膨大な文字数になりそうなくらい幅広いです。笑

僕のDJの現場はナイトクラブからお昼の子供向けな選曲、レストランのBGM的なDJプレイなど様々です。

色々なシチュエーションでDJを起用して頂ける機会が増えてきたようで嬉しいです。

この中に1曲でも好きな曲、また馴染みのないジャンルでも「発見」があればDJ冥利に尽きます。

お楽しみください！！

【DJ Is-k イチオシ曲】

COMA-CHI「Stand Alone」

現在DJユニットID238としてCOMA-CHIのバックDJを務めています。この曲のスクラッチ部分はユニットの相方であるDOMMYが担当しているので、ぜひ注目して聴いてみてください。

また、m-floのアルバム『SUPERLIMINAL』もおすすめです。収録曲はどれも素晴らしく、「come again *Reloaded」では櫻井翔がラップで参加しています。こちらもぜひチェックしてみてください。

AWA : https://mf.awa.fm/4c0XSls

【DJ Is-k プロフィール】

2003年にDJとしてのキャリアをスタート、オープンフォーマットな選曲にスクラッチなどのターンテーブリズムを融合したスタイルを得意とする。

単身で海外渡航した経験を生かし米軍基地内の専属DJの1人としても名を並べている。

2021年にDOMMYとのターンテーブルユニット「ID238」を結成し、翌年ポーランドで行われたIDAという世界大会のショーカテゴリーで優勝、また個人でもDMC Japan 2022で優勝し世界大会では準優勝という成績をおさめた。

現在は国内外のクラブ、ラジオ、ライブ配信、楽曲制作など幅広く活動している。

DMC 2022 Japan Champion

DMC 2022 World Runner Up (準優勝)

IDA 2022 World Champion (ID238)

KAMIKAZE DJ BATTLE 2019,2020,2022優勝

【関連リンク】

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