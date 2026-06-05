「逆に怖いよね」「オランダどうした？」日本と同組３か国がW杯前に“未勝利”もファンは警戒「本戦で爆発するんでしょ」
ワールドカップ開幕が目前に迫るなか、日本代表と同組のライバル国の結果が話題を呼んでいる。
６月11日に開幕する北中米W杯で、日本はグループFに入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。森保一監督率いる日本代表は５月31日のアイスランド戦に１−０で勝利し、本大会前の実戦を白星で終えた。
一方で、同組の３か国はW杯直前の強化試合で苦戦。ここまでの結果は以下の通りだ。
・オランダ ０−１ アルジェリア
・スウェーデン １−３ ノルウェー
・チュニジア ０−１ オーストリア
・スウェーデン ２−２ ギリシャ
いずれの国もまだ勝利を挙げられておらず、日本との対比が注目を集めている。
ただ、SNS上のファンからは楽観論よりも警戒の声が目立った。
「逆に怖いよね」
「オランダどうした？」
「負けたチームの方が危機感持つから普通に怖い」
「本戦で爆発するんでしょ」
「死んだふり作戦だね。そうに決まってる」
「絶対日本を油断させにきてる」
「過去のW杯あるある」
「嫌な予感しかしない」
「舐めてかかったりすると痛い目にあう…気を引き締めて！」
日本は６月14日、グループステージ初戦でオランダと激突する。対戦相手の直前成績がどうであれ、気の抜けない戦いとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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６月11日に開幕する北中米W杯で、日本はグループFに入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。森保一監督率いる日本代表は５月31日のアイスランド戦に１−０で勝利し、本大会前の実戦を白星で終えた。
一方で、同組の３か国はW杯直前の強化試合で苦戦。ここまでの結果は以下の通りだ。
・スウェーデン １−３ ノルウェー
・チュニジア ０−１ オーストリア
・スウェーデン ２−２ ギリシャ
いずれの国もまだ勝利を挙げられておらず、日本との対比が注目を集めている。
ただ、SNS上のファンからは楽観論よりも警戒の声が目立った。
「逆に怖いよね」
「オランダどうした？」
「負けたチームの方が危機感持つから普通に怖い」
「本戦で爆発するんでしょ」
「死んだふり作戦だね。そうに決まってる」
「絶対日本を油断させにきてる」
「過去のW杯あるある」
「嫌な予感しかしない」
「舐めてかかったりすると痛い目にあう…気を引き締めて！」
日本は６月14日、グループステージ初戦でオランダと激突する。対戦相手の直前成績がどうであれ、気の抜けない戦いとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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