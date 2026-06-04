地域の安全を守るため、日々巡回するパトカー。ひとたび事件や事故が起これば、すぐさま現場に駆けつけます。求められるのは確かな運転技術。新米パトカー運転手が取り組む訓練の1日を取材しました。■広島県警・自動車警ら隊阿部 響 技術指導官「まずは1周、2周、指導員が説明しながらやるので。」広島県内各警察署などから選ばれた12人の若手警察官。経験の浅いパトカー運転の技術を養う10日間の訓練に