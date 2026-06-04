SUGIZOが本日6月4日、NHK Eテレ『クラシックTV』に出演する。『クラシックTV』はクラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組だ。今回はロックのようにカッコいいクラシックを生み出したハンガリーの作曲家バルトークが特集される。そのゲストとして登場するのがSUGIZO。小学生の頃から大のバルトーク好きだというSUGIZOが愛とリスペクトあふれる熱いトークを繰り広げるほか、そのあまりの博識ぶりに清塚信也