香港メディアの香港01は2日、中国で今年、相次いで大規模な事故が発生し、特に中高年層が犠牲になったことについて「社会構造上のリスクが存在する」と報じた。5月3日、遼寧省丹東市東港市で山菜採りの作業員21人を乗せたワゴン車が横転し、8人が死亡、13人が負傷した。4日には、湖南省瀏陽市の花火工場で爆発事故が発生し、37人が死亡した。16日には、広西チワン族自治区で農村の日雇い労働者を乗せたピックアップトラックが川に