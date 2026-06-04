台風6号は昨日夜に温帯低気圧へと変わりました。その温帯低気圧は日本の東にあり、低気圧に近い関東や東北の太平洋側では北寄りの風が強く吹くでしょう。台風一過とはいかず、関東から九州では雲が主役の空となり、山沿いを中心ににわか雨の所もありそうです。北日本では晴れの時間も長いでしょう。西日本では午前中は晴れていても西からは低気圧が近づくため、だんだんと雨が降り始めます。九州南部では降り方が強くなる所もある