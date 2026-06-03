¡ÚState of Play¡Û 6·î3Æü6»þ～ ÇÛ¿® ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖState of Play | June 2, 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥éーFPS¡ÖILL¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¥È¥ìー¥éー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢Éé½ý¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¡£Â¾¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äÊª¸ì¤òÃÇÊÒÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¡¢¥µ¥Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É»ÈÍÑ²Ä