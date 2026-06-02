ADAM at¤¬¡¢5·î30Æü¡¦31Æü¤Î2¥Ç¥¤¥º¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀÅ²¬¡¦ÉÍÌ¾¸Ð¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Æ¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãADAM FEST 2026¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÜ±ÇÁü¤Ïµ­Ï¿ÍÑ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø³«¤Ï6·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£https://youtu.be/wV4kgfAw-fc¤Þ¤¿¡¢ºòÆü¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤È¤­¤á¤­¥â¥â¥ó¥¬¾å¾ºµ¤Î® feat. ¤­¤Î¥Û¡£¡×¤âÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤ÏµþÅÔÈ¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤­¤Î¥Û¡£¡ÊÆÉ¤ß¡§¤­¤Î¤Ý¡Ë¤ò¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¥Õ¥å