¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/02¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥æ¥¸¥ó¡ÊYUJIN¡Ë¤¬6·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK-POP¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö°µÅÝÅªÈþ¤·¤µ¡×ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¢¡¥æ¥¸¥ó¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô»ÑÈäÏª¥æ¥¸¥ó¤ÏZ¤ÎÊ¸»ú¤¬3¤Ä½ñ¤«¤ì¤¿¿çÌ²¤òÉ½¤¹³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤æ¤ë¤ê¤È¤·¤¿´¬¤­È±¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶ß¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Êº°¤Î¥Î¡¼¥¹