カタールサッカー協会(QFA)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むカタール代表メンバー26名を発表した。カタールは開催国だった前回大会に続く2回目の出場。初の決勝トーナメント進出を目指し、グループBでスイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。以下、カタール代表メンバー▽GKマフムド・アブナダ(アルラーヤン)メシャル・バルシャム(アルサッド)サラー・ザカリア(アルドゥハイル)▽DFアユブ・