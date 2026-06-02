4月中旬から31打席連続ノーヒットも経験ソフトバンクの小久保裕紀監督が2日、前日1日に登録を抹消した山川穂高内野手について言及した。「別に期間限定ではない」とし、再登録については“無期限”としている。山川は今季開幕から2試合連続アーチを放つなど、最高の滑り出しを切り、リーグ3位タイの9本塁打をマークしている。一方で4月中旬から31打席連続ノーヒットに陥るなど確実性に欠け、打率は.175だった。小久保監督は2