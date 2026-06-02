京都電子計算は6月1日に、同社が提供する受験生向けポータルサイト「Post@net」上で展開しているメタバース空間「Post@library（メタバース図書館）」において、全国マップに大学を配置することによって、各地域にどのような大学が存在しているのかを、日本全国を旅するような感覚で把握できる「全国大学マップ」を公開した。●高校生の進路選択を支援今回、公開された「全国大学マップ」では、マップ上の大学アイコンを選択す