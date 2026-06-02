台風6号（チャンミー）は2日夜のはじめ頃に、大分県内に最も近づく見込みです。台風6号の暴風域はなくなりましたが、夕方から土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫などに警戒してください。 【写真を見る】【台風情報】台風6号、2日夜に大分県に最接近へ土砂災害に厳重警戒交通機関に乱れ【雨風シミュレーション】 土砂災害に厳重に警戒 台風6号は2日午前9時には、鹿児島県屋久島の南西にあって1時間に25