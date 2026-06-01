1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円高の6万7190円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては255.67円高。出来高は3610枚となっている。 TOPIX先物期近は3949ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.30ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 67