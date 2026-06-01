セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、対象商品が最大“半額”になるクーポンがもらえる「スロット抽選」を6月1日から期間限定で実施します。【写真】第2弾、第3弾のクーポンも公開！「スロット抽選」に参加する方法の詳細も！同月30日まで実施される同企画は、セブン−イレブンアプリ会員限定で期間中、同アプリで1日1回抽選に参加でき、各日7人に「サンドイッチ」や「セブンカフェ スムージー」などが得になる