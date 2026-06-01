大分市が発行し6月1日から使えるプレミアム付き商品券の引き換えがスタート。会場には初日から大勢の購入希望者がつめかけました。 【写真を見る】過去最大45億円規模！大分市プレミアム付き商品券が引き換え開始2次募集の準備も （八尋真梨絵記者）「先ほどから商品券の引き換えが始まりました。続々と人が訪れ列が絶えません」 第5弾となる大分市のプレミアム付き商品券は、発行総額が45億3700万円で過去最大規模とな