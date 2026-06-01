ミライアルは後場動意づき、一時プラス圏に浮上した。きょう午後２時３０分ごろ、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結業績について、売上高が前回予想の３７億８０００万円から３９億円（前年同期比２５．６％増）、営業利益が１億９０００万円から２億３０００万円（同２．１倍）に上振れして着地したようだと発表した。同時に取得総数５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の約５．５％）、取得総額５億円を上