ミライアル<4238.T>は後場動意づき、一時プラス圏に浮上した。きょう午後２時３０分ごろ、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結業績について、売上高が前回予想の３７億８０００万円から３９億円（前年同期比２５．６％増）、営業利益が１億９０００万円から２億３０００万円（同２．１倍）に上振れして着地したようだと発表した。同時に取得総数５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の約５．５％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いを行うと開示しており、これらが株価の支援材料となった。



２～４月期は半導体市場が回復するなか、プラスチック成型事業の製品出荷が増加。工場稼働率の向上や固定費圧縮などにより利益率が改善した。自社株買いは６月８日から来年１月３１日までを取得期間とし、東京証券取引所における市場買い付けで実施。加えて、自社株１０１万株を６月８日付で消却する。



出所：MINKABU PRESS