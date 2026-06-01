プレナス（東京都中央区）の持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto (ほっともっと)」が、「牛焼肉」や「チキン南蛮」、「ハンバーグ」といった人気弁当の肉が2倍になった「倍盛」シリーズを6月3日に発売開始します。【写真】えー！メニューが豊富すぎる！「倍盛」シリーズ全メニューを一挙に見る！「倍盛」シリーズでは、「自慢の特製タルタル 倍盛チキン南蛮弁当（肉2倍）」（1070円〜、以下、税込み）、「甘酸っぱい×まろや