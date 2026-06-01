1年目の金子京介がファームで豪快弾、1軍昇格へアピール楽天の金子京介内野手が5月31日、ナゴヤ球場で行われたファーム交流戦・中日戦で豪快アーチを放った。「6番・三塁」で先発出場し、2回に左中間へ先制8号2ラン。ファンの期待の声が高まっている。2回無死一塁、2022年ドラフト1位・仲地礼亜が投じた147キロを完璧に捉えた。左翼後方の防球ネットへ突き刺さる先制2ラン。本塁打王争いではファーム東地区では10本塁打で1位の