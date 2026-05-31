1年2000万ドルで加入も…12試合で打率.095逆境に立たされている。ブレーブスのキム・ハソン内野手は今季年俸2000万ドル（約31億8000万円）でプレーしているものの、なかなか打撃の状態が上がらず、直近3試合ではスタメン落ちを経験。韓国メディアも落胆の色を隠せない。キム・ハソンは韓国プロ野球（KBO）を経て2021年から海を渡り、4年2800万ドル（約44億6000万円）でパドレスに加入した。好守を武器に内野のレギュラーを獲得