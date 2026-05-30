ハードオフのジャンクコーナーに、6600円で置かれていたギター。手に取った男性が購入後にシリアルナンバーを調べると、60年代製のビンテージギターの本物でした。「これ…本物じゃね？」から始まるXの投稿に「ハードオフドリーム」「羨ましい」と44万件を超えるインプレッションが集まっています。 【写真】シリアルナンバーを発見！「60年代製キャバレロ」だと確認しました投稿したのは、50歳からギタリストを目指して奮闘