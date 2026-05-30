米メディアが選出した「最大の勝者と敗者」2026年のMLBは開幕から約2か月が経過し、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は、現時点での「最大の勝者と敗者」を独自に選出。敗者の1人としてパイレーツのマーセル・オズナ外野手を挙げ、今オフの補強の誤算を指摘するとともに、ホワイトソックスへ入団した村上宗隆内野手を「獲得していたらどうなっていただろうか」と言及している。同メディアのティム・ケリー記