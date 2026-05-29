家のなかのものがリバウンドしなくなる、片付けの考え方をご紹介します。教えてくれたのは、20年間“汚部屋”で暮らしていたという、片付け収納スペシャリスト・おさくさん。以前は収納アイテムを増やしてもなかなか片付かなかったそうですが、考え方に変えたことで、ものの量が自然と減り、散らかりにくくなったといいます。詳しく伺いました。収納アイテムを増やしても部屋は片付かない汚部屋時代は片付けようとしてものを端っこ