米スポーツ局の番組内でロブ・パーカー氏が持論を展開したドジャース・大谷翔平投手は今季ここまで9試合に登板し、防御率0.82という驚異的な数字をマークしている。投打で躍動する二刀流に対し、米国内で称賛の声が相次ぐなか、米国のスポーツコメンテーターが「さほど感銘を受けていない」と難癖をつけた。米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組「MLBナウ」が28日（日本時間29日）、公式X（旧ツイッター）に議論の様子を公開