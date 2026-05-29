サノーがファームで爆速アーチ中日のミゲル・サノー内野手が29日、ナゴヤ球場で行われたファームの楽天戦に「4番・指名打者」で出場し、2回に強烈なソロ本塁打を放った。弾丸ライナーの爆速弾に「この角度でいくんだ」「弾道意味不明すぎて草」と、ファンの度肝を抜いている。2回にサノーは楽天の大内誠弥投手の甘く入った144キロの直球を捉えた。低いライナーはそのまま左翼の防護ネットに突き刺さった。球場がどよめくほどの