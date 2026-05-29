クラシエ（東京都港区）の食品部門・フーズカンパニーが、40周年を迎えるロングセラー菓子「ねるねるねるね」シリーズの「ねるねるねるね復刻メロンの味」を6月15日に発売を開始します。同商品は、子どもから大人まで楽しめるよう、発売当時のデザインを再現した“復刻パッケージ”と、2005年に誕生した「ねるねるねるね」のキャラクター「ねるね」が登場した“ねるねパッケージ”の2種類で展開されます。【えー！】再現度、高