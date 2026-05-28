LDH JAPANが7月30日から8月9日にかけて＜LDH DREAM PARK 2026 〜RISE OF THE CHALLENGERS〜 presented by LDH PERFECT YEAR 2026＞を、今年3月にオープンしたばかりのTOKYO DREAM PARK SGCホール有明にて開催することが発表となった。LDHの次世代を担うアーティストたちが熱いステージを彩る11DAYS。既に開催が発表されていたGirls²、iScream、Laki、f5ve、SWEET REVENGE、CIRRAらLDHのガールズグループが集結する＜LDH Girls