インターネットイニシアティブ（IIJ）は5月28日、Amazon Web ServicesのマネージドKubernetesサービス「Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）」を活用したコンテナ基盤について、導入検討から初期構築、運用フェーズまでを一体的に支援する「IIJ Amazon EKS立ち上げ支援ソリューション」の提供を開始した。IIJ Amazon EKS立ち上げ支援ソリューションのイメージ企業におけるDXの進展やアプリケーションのモダナイゼーシ