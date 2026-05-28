現地５月30日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）の決勝で、アーセナルとパリ・サンジェルマンが、ハンガリーの首都ブダペストで激突する。22年ぶりにプレミアリーグを制したアーセナルがCL初優勝も成し遂げるのか。リーグ・アンの絶対王者が連覇を果たすのか。全世界が注目する大一番を前に、かつてアーセナルで長期政権を築き、名古屋グランパスでも監督を務めたアーセン・ヴェンゲル氏が、古巣への支持を表明した。英