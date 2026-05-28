119番通報、胸骨圧迫、AED――。偶然居合わせた3人のとっさの判断と、見事な役割分担が、一人の命を救った。 【写真を見る】「空白の7分間」とっさの通報、胸骨圧迫、AED…心肺停止の男性を救った命のリレー救命の連鎖を完璧に体現 和やかな会場が一転 4月6日、大分市内にある大型ボウリング場。親睦を目的とした建設業界の大会が開催され、会場は和やかな熱気に包まれていた。 しかし、ゲームが終わ