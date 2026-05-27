化粧品や化粧雑貨、キャラクター雑貨の企画などを行う粧美堂（東京都港区）が、キャラクターのプロデュースなどを行うスパイラルキュート（同中央区）、「ドン・キホーテ」などを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（同渋谷区）と協業して、人気キャラクター「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」との限定商品を6月6日に発売開始します。【写真】かわいすぎる！“ちいかわ