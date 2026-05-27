唯一“100万円台で買える”エントリーモデルとは？2026年に入ってからも、SUVやクロスオーバーの人気は引き続き高い水準を維持しています。その一方で、「大きすぎるクルマは扱いにくい」「価格はできるだけ抑えたい」と考えるユーザーも少なくありません。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”スズキ最新「“四駆”SUV」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）そんな中で、今なお独自の存在感を放っているのがスズキの