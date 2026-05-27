唯一“100万円台で買える”エントリーモデルとは？

2026年に入ってからも、SUVやクロスオーバーの人気は引き続き高い水準を維持しています。

その一方で、「大きすぎるクルマは扱いにくい」「価格はできるだけ抑えたい」と考えるユーザーも少なくありません。

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そんな中で、今なお独自の存在感を放っているのがスズキの「ジムニー」シリーズです。長年変わらない無骨なスタイルと、本格四輪駆動車としての性能を兼ね備えたモデルとして、アウトドアファンだけでなく日常使いを重視する層からも支持を集めています。

2026年1月30日には「ジムニー ノマド」の一部仕様変更が発表されたことでも話題となりましたが、現行ラインナップを改めて見ると、それぞれのモデルが異なる役割を持っていることが分かります。

現在展開されているのは、軽自動車規格のジムニー、普通車サイズの「ジムニー シエラ」、そして5ドア仕様のジムニー ノマドの3タイプです。

コンパクトさを重視する人もいれば、積載性や後席の使いやすさを求める人もいるため、用途に合わせて選択肢が用意されているのが特徴です。

その中でも、最も価格を抑えたグレードとして設定されているのが「ジムニー XG」です。

エントリーモデルという位置付けではありますが、単なる廉価版ではなく、ジムニーらしい悪路走破性をしっかり受け継いでいる点が大きな魅力といえるでしょう。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1725mmで、ホイールベースは2250mmです。軽自動車ならではのコンパクトなサイズ感によって、狭い路地や駐車場でも取り回しやすく、街中での運転でも扱いやすさを感じられます。

一方で、最低地上高の高さやスクエアなボディ形状によって、見た目にはしっかりとしたオフローダーらしさが表現されています。

外装は華美な装飾を抑えた実用重視の仕上がりです。16インチのスチールホイールを採用し、ランプ類はハロゲン仕様、さらに未塗装樹脂パーツを組み合わせることで、道具としてのタフな印象を強めています。

近年のSUVではメッキパーツや大型ディスプレイを強調したモデルも多く見られますが、ジムニー XGはそうした流行とは異なる方向性を貫いています。

室内空間もシンプルな設計が特徴です。インパネは水平基調となっており、悪路走行時でも車体の傾きを把握しやすいレイアウトが採用されています。

エンジン始動はキーシリンダー式で、エアコンはマニュアル操作、ステアリングにはウレタン素材を使用するなど、装備内容は必要十分にまとめられています。

便利機能を多数盛り込むのではなく、運転に集中しやすい環境を意識した構成といえるでしょう。

搭載されるのは660ccのR06A型ターボエンジンで、最高出力64PS、最大トルク96Nmを発揮します。

軽自動車規格いっぱいの性能を持ちながら、ターボならではの力強さも備えているため、街乗りだけでなく山道や高速道路でも余裕を感じやすい仕様です。

さらに、4速ATに加えて5速MTも選択可能となっており、自分好みの運転スタイルを楽しめる点も特徴です。

もちろん、ジムニー最大の魅力は本格的な四輪駆動システムにあります。ラダーフレーム構造を採用し、3リンクリジッドアクスル式サスペンションとパートタイム4WDを組み合わせることで、高い悪路走破性を実現しています。

舗装路での快適性だけを重視したSUVとは異なり、ぬかるみや雪道、険しい路面でも安定した走りを支える構造が与えられています。

価格（消費税込み）は191万8400円で、シリーズの中では最も手に届きやすい設定です。一方、最上位に位置する「ジムニー ノマド FC」は292万6000円となっており、その差額は100万円以上に達します。

ただし、この価格差は単純に装備内容だけの違いではありません。より広い室内空間や快適性、多人数での移動性能など、それぞれのモデルが異なる使い方を想定していることが背景にあります。

シンプルな装備でも十分で、本格的なオフロード性能を重視したい人にとって、ジムニー XGは非常に魅力的な存在です。

一方で、長距離移動の快適性や積載性を重視するのであれば、シエラやノマドを選ぶ価値もあります。

こうした幅広い選択肢を用意している点こそ、ジムニーシリーズが長年支持され続けている理由なのかもしれません。