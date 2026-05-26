周南市に主力工場を置く総合化学メーカー＝東ソーが26日、東京で記者会見を開き、中東情勢の影響について「今のところ軽微である」との見解を示しました。東ソーのことし3月期の連結決算の売上高は1兆199億円、営業利益は955億円で主要製品の海外市況の落ち込みなどが影響し、減収減益となっています。東京の東ソー本社で開かれた今年度の経営概況説明会では、中東情勢の影響を受け、原料となるナフ