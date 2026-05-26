高畑裕太が初めて語った女性側の知人男性‛26年5月16日に俳優で劇団主宰の高畑裕太（32）が自身のSNSに投稿した長文の“公式声明”が大きな波紋を広げている。およそ10年前の‛16年8月、映画の撮影先でホテル従業員女性Ａ子さんに対する強姦致傷容疑で逮捕され、表舞台から姿を消すことになった高畑。世間に大きな衝撃を与えたあの事件について、本人がここまで踏み込んだ主張を展開するのは初のことだ。「いやー、あそ