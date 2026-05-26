まもなく開幕する県高校総体。2026年は、一部の競技を除き6月5日から4日間、高校生アスリートの熱戦が繰り広げられます。フォーカス徳島では、5月26日からシリーズで注目校や選手を紹介します。初日の26日は、那賀高校カヌー部です。 新緑の山々に囲まれた、那賀町の川口ダム湖。一面に広がる鮮やかな緑を切り裂くように進む船影があります。「レディー・セット・ゴー」 那賀高