能見篤史氏が、五十嵐亮太氏のYouTubeチャンネルに出演セ・リーグ首位の阪神は26日から「日本生命セ・パ交流戦」に臨む。さらなる躍動へ向け、阪神OBの能見篤史氏が、五十嵐亮太氏のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる」に出演し、キーマンを指名した。阪神の好調の理由を問われた能見氏は「レギュラー陣じゃないですかね」と即答。「やっぱり巡り合わせというか、ドライチの生え抜き選手がどっしりやるっていうところは、強さ