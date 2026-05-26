●きょう26日(火)の日中はところどころ日ざし控えめ。夕方から雨がパラつくところも●あす27日(水)は午前を中心に大きめの傘が活躍＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から今朝にかけて県内周辺は穏やかな空模様が続いていますが、大陸方面からは大きくまとまった雲が近づいてきています。 この雲は低気圧や前線によるもので、これからあす27日(水)にかけて県内に接近する見通しです。 きょう26日(火)の日中は大きな天気