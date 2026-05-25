『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した香野子元アイドルグループ鶯籠のPINOCOが、香野子（かのこ）に改名し、約6年ぶりに5月25日（月）発売『週刊プレイボーイ23号』のグラビアに登場。現在はアイドルソングライターとして活動する彼女。内なるメロディが美しい肢体に映し出される。【写真】香野子の初撮り下ろしグラビア＊＊＊【自分の言葉で自分を歌いたかった】――元アイドルグループ・鶯籠の人気メンバー、PINOCOさん