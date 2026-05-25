『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した大西陽羽ABEMA『今日、好きになりました。皐月編』で注目を集めた大西陽羽（おおにし・あきは）が、5月25日（月）発売『週刊プレイボーイ23号』のグラビアに初登場！モデルとしても活躍する彼女のすらっと伸びた肢体、そして魅力あふれる自然体な表情をのぞいてみたい。【写真】大西陽羽の初登場グラビア＊＊＊【あえてムチッとさせて撮影に臨みました】――撮影はどうでしたか？大