SNSでは専用装備への評価や価格設定に驚く声も 2026年3月、スズキ・ドイツは「KATANA Limited Edition（カタナ・リミテッドエディション）」を発表しました。 ベースとなるKATANAは、日本刀をモチーフとした鋭く力強いデザインが特徴的な大型スポーツモデルです。【画像】超かっこいい！ これがスズキ「KATANA Limited Edition」です！ 画像で見る そして、今回発表されたKATANA Limited Editionは、KATANAにさまざまな専用装備