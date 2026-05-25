５月16日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグ２の決勝で、クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスルを１−０で撃破し、ビッグタイトルを勝ち取ったガンバ大阪。過酷なサウジアラビア遠征から戻り、１週間の調整期間を経て、24日にMUFGスタジアム（国立競技場）で挑んだのが、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST最終節の清水エスパルス戦だった。「今日は前半、特に疲れのあるなかで、みんなやっていたと思い