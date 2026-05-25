ドミニカ共和国など中南米や豪州でプレー…谷口容基さんの指導法中南米と日本では、選手の育成方法にも違いがある。ドミニカ共和国など海外でのプレー経験が豊富な谷口容基さんは現在、関西を拠点にオンライン野球教室「DREAM SCHOOL」などで小中高生から大学、独立リーグの選手まで幅広く指導している。自身の経験を生かし、海外と日本のいい部分をミックスさせた指導は好評だ。小学3年で軟式野球を始め、中学時代は硬式野球