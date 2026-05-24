ガンバ大阪は５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で清水エスパルスとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦。途中出場の南野遥海の２ゴールで、２−１と逆転勝利を収めた。試合後のフラッシュインタビューで、勝利の立役者となった南野は「とても嬉しいです」と喜びを語った。まず、投入からわずか１分で決めた同点ゴールについては、「入ってすぐで、自分の得意なプレーから入ろうというのは常に意識してい