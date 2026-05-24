人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が22日、オフィシャルブログを更新。韓国で訪れた美容クリニックでもらった“ギンギラギン”のフェイスパック姿を公開するとともに、帰国便での機内アナウンスに感心したことを明かした。 この日、桃は「予め知ってるのと知ってないのでは、全然違う…。」と題してブログを更新。「帰りの飛行機の中では…ギンギラギン…？！笑」とつづり、顔全体を