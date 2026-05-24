歌手でタレントの渡辺美奈代が21日、オフィシャルブログを更新。久しぶりにミシンを使ったことを明かし、“苦手なお裁縫”に悪戦苦闘する様子をつづった。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感