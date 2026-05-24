お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が21日、オフィシャルブログを更新。９歳の次男・誠八（せいはち）くんとの朝のやり取りを明かし、“不器用だけど愛おしい”息子の姿に母としての思いをつづった。 この日、小原は「彼の言動はとてもかわいい★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「旦那さん、今朝も出張先からモーニングコールありがとう！」と夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木からのLINE電話があった