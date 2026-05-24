小原正子、９歳次男の“不器用で愛おしい姿”に母心
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が21日、オフィシャルブログを更新。９歳の次男・誠八（せいはち）くんとの朝のやり取りを明かし、“不器用だけど愛おしい”息子の姿に母としての思いをつづった。
この日、小原は「彼の言動はとてもかわいい★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「旦那さん、今朝も出張先からモーニングコールありがとう！」と夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木からのLINE電話があったことを報告し、その電話に「かなりの確率で出てくれる」というのが次男だと明かした。
小原によると、次男は父親の顔を見たくて電話に出るものの、小原の顔認証や６桁のパスワード入力に苦戦。以前教えたというパスワードを思い出しながら懸命に操作していたそうで、その様子を電話越しに見守っていた夫からは「だれやー？」と声をかけられたという。
次男は「。。。はちー」と小さく返答するも、夫からは「でんわって しゃべるもんやろ？」と軽く注意されながらも、「じゃあ、みんな、おこしてなー」「うん、、、」と自分が何をしようとしていたのか説明できないまま電話は終了。小原は「日常の行動、会話、、、言動が不器用な はっちゃん（スポーツ、美術は器用だと思うのですが）」だと次男について述べ、電話を終えて寝ている小原の隣にやって来て自撮りを始めた微笑ましい写真を公開。グレーの布団にくるまりながら、小原の隣で次男が目をぎゅっと閉じて笑顔を見せる親子の温かな空気感が伝わる投稿となっている。
小原は「なんてなんて むちゃんこ かわいい次男坊！」とメロメロな様子を見せ、「はちー、電話でてくれてありがとう パスワードむずかしかったね お父さんの顔みたかったんよな 大好きよ」 と次男に伝えたことを明かした。
続けて、「給食袋を持ち帰るのを忘れたり」「塾の宿題やってないことに気付いたり」「寝る前 誰よりも怖がりなのにトイレにいくのは誰よりも遅かったり」と次男の日常の“うっかりエピソード”も紹介。「その都度お母さんにガミガミされました」と振り返りつつ、チャイルドカウンセラーの資格を取得している小原は「当たり前だけど１人１人バラバラ 個性があり各々の考え方とか、能力とか、、、 ゆったりと ゆっくりと観察して同感する必要はないけれど、共感はしなくてはいけません」「日々の生活では、勉強したこと活かしきれていないなぁと思ってばかりです」といい、「数年後ふりかえったら、今ガミガミしていることなんて全部かわいいと思うことでしょう」「大した内容は １つもないでしょう うだうだな はっちゃんに会いたくて仕方ないでしょう あの頃に戻りたくて仕方ないでしょう」と“今しかない子育ての日々”への思いをにじませた。
最後は「わかっているのに今は そこまで大らかに生きていられないという 葛藤しながらの子育て」と子育てへの葛藤も吐露し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ガミガミは愛」「我が子可愛さに叱れない親が増えている中素晴らしい」「全てはっちゃんらしい！」「はっちゃんかわいすぎて大好き」「正子さん、本当に愛情深い」「幸せな兄妹、素敵な両親、羨まし過ぎる家族」「もう…８くん可愛すぎる」「ぶきっちょなとこにキュンキュン」「読んでたらまたまた泣いてしまいました！」「とっても愛おしい、せいはちくん」「世話が焼ける子ほど懐かしく可愛く思うものですよ」「誰やー。に爆笑」などの声が寄せられている。
この日、小原は「彼の言動はとてもかわいい★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「旦那さん、今朝も出張先からモーニングコールありがとう！」と夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木からのLINE電話があったことを報告し、その電話に「かなりの確率で出てくれる」というのが次男だと明かした。
次男は「。。。はちー」と小さく返答するも、夫からは「でんわって しゃべるもんやろ？」と軽く注意されながらも、「じゃあ、みんな、おこしてなー」「うん、、、」と自分が何をしようとしていたのか説明できないまま電話は終了。小原は「日常の行動、会話、、、言動が不器用な はっちゃん（スポーツ、美術は器用だと思うのですが）」だと次男について述べ、電話を終えて寝ている小原の隣にやって来て自撮りを始めた微笑ましい写真を公開。グレーの布団にくるまりながら、小原の隣で次男が目をぎゅっと閉じて笑顔を見せる親子の温かな空気感が伝わる投稿となっている。
小原は「なんてなんて むちゃんこ かわいい次男坊！」とメロメロな様子を見せ、「はちー、電話でてくれてありがとう パスワードむずかしかったね お父さんの顔みたかったんよな 大好きよ」 と次男に伝えたことを明かした。
続けて、「給食袋を持ち帰るのを忘れたり」「塾の宿題やってないことに気付いたり」「寝る前 誰よりも怖がりなのにトイレにいくのは誰よりも遅かったり」と次男の日常の“うっかりエピソード”も紹介。「その都度お母さんにガミガミされました」と振り返りつつ、チャイルドカウンセラーの資格を取得している小原は「当たり前だけど１人１人バラバラ 個性があり各々の考え方とか、能力とか、、、 ゆったりと ゆっくりと観察して同感する必要はないけれど、共感はしなくてはいけません」「日々の生活では、勉強したこと活かしきれていないなぁと思ってばかりです」といい、「数年後ふりかえったら、今ガミガミしていることなんて全部かわいいと思うことでしょう」「大した内容は １つもないでしょう うだうだな はっちゃんに会いたくて仕方ないでしょう あの頃に戻りたくて仕方ないでしょう」と“今しかない子育ての日々”への思いをにじませた。
最後は「わかっているのに今は そこまで大らかに生きていられないという 葛藤しながらの子育て」と子育てへの葛藤も吐露し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ガミガミは愛」「我が子可愛さに叱れない親が増えている中素晴らしい」「全てはっちゃんらしい！」「はっちゃんかわいすぎて大好き」「正子さん、本当に愛情深い」「幸せな兄妹、素敵な両親、羨まし過ぎる家族」「もう…８くん可愛すぎる」「ぶきっちょなとこにキュンキュン」「読んでたらまたまた泣いてしまいました！」「とっても愛おしい、せいはちくん」「世話が焼ける子ほど懐かしく可愛く思うものですよ」「誰やー。に爆笑」などの声が寄せられている。